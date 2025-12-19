В Уфе продолжается Спартакиада стран СНГ среди спортсменов с ОВЗ

В Уфе продолжается Спартакиада стран СНГ среди спортсменов с ограниченными возможностями здоровья. В горнолыжном спорте участники выступали в двух дисциплинах. Сначала два дня они выявляли сильнейших в слалом-гиганте, затем в слаломе.

Конкуренцию хозяевам турнира составили гости из Мурманской, Свердловской и Московской областей, Ханты-Мансийского автономного округа. Ребята до 17 лет выступали в спорте глухих, с поражением опорно-двигательного аппарата и среди слабовидящих.