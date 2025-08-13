В Уфе ветеранам боевых действий вручили удостоверения

Программа объединяет тех, кто удостоен государственных наград за мужество и героизм. Встречи проходят регулярно и позволяют ветеранам общаться, делиться опытом и поддерживать друг друга. Почетный документ получили военнослужащие, выполнявшие задачи в горячих точках и зоне СВО. В Фонде отметили, что удостоверение даёт право на меры социальной поддержки и комплексную помощь, включая работу с семьями ветеранов. Здесь помогают и близким участников боевых действий.