В Уфе ветеранам СВО вручили форму для следж-хоккея

В филиале фонда «Защитники Отечества» состоялась торжественная церемония вручения адаптивной одежды и оборудования для занятий следж-хоккеем. Этот и другие виды спорта помогают бойцам, вернувшимся с СВО, в реабилитации и адаптации.

В регионе стараются решать бытовые вопросы ветеранов, а также создают условия для занятий спортом. Всего при поддержке Президента России Владимира Путина с лета 2025 года фонд выдал более 1300 комплектов адаптивной одежды.