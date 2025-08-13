В Башкирии полицейские избили и ограбили свидетеля преступления

Стерлитамакский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении экс-заместителя начальника полиции УМВД России по городу и экс-заместителя начальника уголовного розыска по обвинению в мошенничестве и превышении должностных полномочий.

По информации прокуратуры республики, в августе 2024 года в полицию доставили местного жителя, ставшего очевидцем преступления. Правоохранители избили мужчину, убедили его в соучастии и предложили взятку в обмен на освобождение от уголовной ответственности. Не имея возможности заплатить, потерпевший продал свой автомобиль «Хендай Соната» за 350 тысяч рублей по заниженной цене знакомому одного из подсудимых. Полученные 200 тысяч рублей сотрудники полиции поделили между собой.