В Башкирии пресекли экологическое преступление

В 2019-2020 годах в Баймакском районе группа из четырех человек организовала на территории месторождения незаконную добычу полезных ископаемых. Деятельность осуществлялась с явными нарушениями природоохранного законодательства. Окружающей среде был причинён крупный ущерб. В частности, уничтожен плодородный слой почвы, изменен рельефа местности и пятикратно снизилось содержание органического вещества. Сумма ущерба превысила 68 млрд рублей. Также установлено, что в 2023 году уроженец Москвы передал правоохранителю 200 тысяч рублей с просьбой прекратить расследование дела.