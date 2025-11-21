В Башкирии пресекли экологическое преступление

Кировский районный суд Уфы вынесен приговор по факту экологического преступления. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.
В 2019-2020 годах в Баймакском районе группа из четырех человек организовала на территории месторождения незаконную добычу полезных ископаемых. Деятельность осуществлялась с явными нарушениями природоохранного законодательства. Окружающей среде был причинён крупный ущерб. В частности, уничтожен плодородный слой почвы, изменен рельефа местности и пятикратно снизилось содержание органического вещества. Сумма ущерба превысила 68 млрд рублей. Также установлено, что в 2023 году уроженец Москвы передал правоохранителю 200 тысяч рублей с просьбой прекратить расследование дела.
Подозреваемые признаны виновными. Уроженцу Москвы назначили наказание в виде 9 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Его лишили права заниматься деятельностью, связанной с разработкой и добычей полезных ископаемых на срок 2 года. Также назначили штраф в размере 2 млн рублей.
Жителям Московской области и Орска назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с разработкой и добычей полезных ископаемых на срок 2 года. Назначенное наказание в виде лишения свободы заменено принудительными работами на срок 2 года, с удержанием из заработной платы 10% в доход государства.
Жителю Учалинского района назначено наказание в виде 10 месяцев исправительных работ с удержанием в доход государства 10% из заработной платы, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с разработкой и добычей полезных ископаемых на срок 1 год.