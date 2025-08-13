Фельдшер из Башкирии спасает раненых бойцов на СВО

Участник специальной военной операции из Краснокамского района с позывным «Рад» подписал контракт с Минобороны России в марте этого года и сейчас выполняет обязанности фельдшера.
«Рад» проживает в деревне Кустугулово вместе с матерью. Боец окончил Шарипкуловскую среднюю школу и изначально планировал стать ветеринаром. После получения образования работал в колхозе «Алатау», затем продолжил карьеру ветеринаром на племзаводе. В 2011 году освоил специальность каменщика-бетонщика и работал в строительной сфере.
В настоящее время военнослужащий оказывает первую медицинскую помощь раненым бойцам непосредственно на передовой. По его словам, все необходимые медикаменты всегда есть в наличии.
Во время выполнения боевого задания он получил серьезное ранение и сейчас проходит лечение в госпитале. После реабилитации фельдшер намерен вернуться на передовую.
Напомним, жители Башкирии, желающие заключить контракт для службы в зоне СВО, могут задать интересующие их вопросы по единому справочному номеру военного ведомства страны по номеру 117, Ситуационного центра 122 или (347) 218-19-19, а также в офисах МФЦ «Мои документы». Номер пункта отбора (347) 248-29-31.
Также все ответы на вопросы о контрактной службе в зоне СВО, о мерах социальной поддержки военнослужащим и членам их семей есть на сайте башбат.рф, в чат-ботах в телеграм. Готовы разъяснить будущим бойцам об условиях службы по контракту и в военкомате по месту жительства или в пункте отбора по контракту Башкортостана в Уфе (ул. Революционная, 156).
Фото: издание «Кармаскалинская новь».