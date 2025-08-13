Жители Уфы требуют от коммунальщиков проверить дом после пожара

Запах гари, остатки сажи и торчащие провода. Жители дома в уфимской Черниковке боятся повторения пожара. ЧП произошло в конце июля, огонь унес жизнь женщины. Дому на улице Маяковского более 70 лет, проблем немало, говорят люди. А после огненной трагедии живут с опаской в своих квартирах. Воздействие огня, а затем и воды при тушении сказалось на состоянии квадратных метров.

Ламинат вздулся и пружинит под ногами. Полы теперь под замену, причем не только в одной комнате. Пожарным пришлось сделать дыру, чтобы тушить квартиру снизу, которая загорелась. Теперь Забире Хуснияровой, помимо ремонта, нужно думать, как вывести запах гари из дома и перестирать все вещи. Но больше всего пожилую женщину заботит другое.

ЧП произошло в ночь с 28 на 29 июля. Жильцы, говорят, едва выбрались на улицу. Кого-то спасать приходилось по приставной лестнице. Трагедия унесла жизнь женщины. Жертв могло быть и больше.

Сейчас в деталях происшествия разбираются компетентные органы. Вот только жильцы всерьез опасаются повторения ситуации. И отмечают, основания для этого есть.

В каком состоянии находятся провода, можно увидеть, просто заглянув на дверцу щитков и осмотрев стены. Трудно понять, что к чему относится, некоторые провода не имеют изоляции. Несмотря на старания по отмыванию подъезда, следы сажи и копоти остаются везде. Не уходит пока запах гари. В доме живет много семей с детьми и пожилые, у многих от гари теперь плохое самочувствие.

Сейчас жильцы дома намерены добиться помощи в восстановлении всего того, что повредил огонь и дым. А помимо этого еще и выяснить, в каком состоянии все коммуникации и сам дом 1952 года постройки, который, к слову, является объектом культурного наследия. Обратились в УЖХ Калининского района, чтобы узнать, какие действия они намерены предпринять.