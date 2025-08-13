Студенты из Уфы завоевали призовые места на автосоревнованиях

Вернулись с триумфом и готовятся к новым победам. Гоночная команда вуза-резидента Межвузовского кампуса Уфы успешно выступила на международных состязаниях, которые прошли в Санкт-Петербурге. Пятнадцать студенческих инженерных команд из лучших технических университетов России, Китая и Турции показали в действии болиды, собранные своими руками.

Не только быстрые, но и манёвренные. Болиды, собранные конструкторами команды UGATU Racing Team, оказались среди лучших сразу по нескольким дисциплинам. В том числе и за создание спортивной машины на электротяге. Все они были спроектированы и построены в этой мастерской прямо на территории университета. Процесс не быстрый, признаются студенты. На каждую машину уходит минимум один год.

Привезли в Питер три машины, в том числе электрокар. Также показали беспилотный комплект для болида. Линар Шаймуратов, руководитель инженерного отдела студенческого конструкторского бюро «Формула-студент»

По итогам общего зачета в классе «болид на электрической тяге» команда UGATU Racing Team вошла в тройку сильнейших и получила особую награду за упорство. Машина действительно получилась уникальной. Второй такой в мире не существует.

Этот болид — чемпион прошлого года, но каждый год надо новый авто показывать. Мы его переделали в электрический. Убрали ДВС, поставили батарею, инверторы. При таком же внешнем виде он стал быстрее, мощнее и технологичней. Ильназ Давлетов, инженер-конструктор студенческого конструкторского бюро «Формула-студент»

На гонках и международных соревнованиях болидами управляют пилоты команды. Одна из них оборудована даже турбонаддувом. Но когда машина построена, первыми за руль садятся сами конструкторы.

Непередаваемые ощущения. Сам сделал болид, и твоё творение ещё и передвигается. Василий Харитонов, инженер-конструктор студенческого конструкторского бюро «Формула-студент»

Инженерно-гоночная команда решает сразу две глобальные задачи. Повышает престиж инженерного образования и способствует развитию у студентов прикладных «внеаудиторных» инжиниринговых компетенций.