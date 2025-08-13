Студенты из Уфы завоевали призовые места на автосоревнованиях

Вернулись с триумфом и готовятся к новым победам. Гоночная команда вуза-резидента Межвузовского кампуса Уфы успешно выступила на международных состязаниях, которые прошли в Санкт-Петербурге. Пятнадцать студенческих инженерных команд из лучших технических университетов России, Китая и Турции показали в действии болиды, собранные своими руками.
Не только быстрые, но и манёвренные. Болиды, собранные конструкторами команды UGATU Racing Team, оказались среди лучших сразу по нескольким дисциплинам. В том числе и за создание спортивной машины на электротяге. Все они были спроектированы и построены в этой мастерской прямо на территории университета. Процесс не быстрый, признаются студенты. На каждую машину уходит минимум один год.
По итогам общего зачета в классе «болид на электрической тяге» команда UGATU Racing Team вошла в тройку сильнейших и получила особую награду за упорство. Машина действительно получилась уникальной. Второй такой в мире не существует.
На гонках и международных соревнованиях болидами управляют пилоты команды. Одна из них оборудована даже турбонаддувом. Но когда машина построена, первыми за руль садятся сами конструкторы.
Инженерно-гоночная команда решает сразу две глобальные задачи. Повышает престиж инженерного образования и способствует развитию у студентов прикладных «внеаудиторных» инжиниринговых компетенций.
Ребята ставят перед собой амбициозные цели. В этом году они планируют принять участие в ещё одном международном соревновании, которое пройдет в октябре в Китае. И есть все шансы на то, что и там они войдут в число лучших.