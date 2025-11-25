Профессор из Уфы завоевала звание «Декан года»

Профессор из Уфы стала деканом года в номинации «Фармацевтические науки». Церемония награждения общенациональной премией Российского профессорского собрания прошла в Москве. Наталья Кудашкина руководит кафедрой фармакогнозии и ботаники и возглавляет фармацевтический факультет БГМУ. Под ее наставничеством студенты добиваются высот, а университет – международного признания. Поэтому это звание – результат закономерный.

Среди сотен книг в стеллаже свидетельство и аттестат 1911 года находятся на самом видном месте. Пожелтевшие листы бережно вложены в рамку и напоминают Наталье Кудашкиной, что врачевание – это не только про мечту и дело души.

Эти документы выданы моему деду, который был прикомандирован в Ашхабадский лазарет, где он отличался прекрасными знаниями, сложные рецепты всякие выполнял замечательно. Поэтому, видимо, не зря я стала провизором. Закончила фармацевтический факультет, чем очень горжусь. Наталья Кудашкина, заведующая кафедрой фармакогнозии и ботаники, декан фармацевтического факультета БГМУ

Пошла по стопам предков, признается Наталья. В сфере здравоохранения она больше 40 лет. И, кажется, знает едва ли не все комбинации растений и их лечебные свойства. С любовью и трепетом к делу передает знания об изготовлении лекарственных сборов. Так, например, под ее руководством, четверокурсница Виолетта Михеда создает противомикробный спрей – это универсальный антисептик для детей и взрослых.

По соседству Мария Шуклина разрабатывает проект создания таблеток для понижения уровня глюкозы в крови – вспомогательного средства для людей с диабетом второго типа. Эти разработки победили в конкурсе «Студенческий стартап» Фонда содействия инновациям. На их воплощение девушки получат по миллиону рублей. И это не единственные достижения факультета.

Под руководством декана в БГМУ открыта сетевая образовательная программа, реализуются сотрудничество с другими ведущими вузами страны и международные проекты. При Наталье Кудашкиной защищена одна докторская диссертация и 10 кандидатских. За это все она и получила звание «Декан года».