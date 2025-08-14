В Уфе отметили 90-летие библиотеки для слепых

В Уфе состоялось праздничное мероприятие, приуроченное к 90-летию Башкирской республиканской специальной библиотеки для слепых имени Макарима Тухватшина. Для гостей подготовили выставки о деятельности библиотеки, уникальные издания специальных форматов, включая книги, напечатанные рельефно-точечным шрифтом Брайля, аудиокниги и тактильные пособия.

Особое внимание было уделено демонстрации современных технических средств, обеспечивающих доступ к информации для людей с ограниченными возможностями зрения.

В рамках праздничной программы для гостей организовали концерт. Также на площадке можно было приобрести аксессуары, украшения и книги. Больше всего посетителей привлек мастер-класс «Я учусь писать по Брайлю» и народных умельцев. Сотрудники библиотеки создали тёплую атмосферу, всех присутствующих угощали чаем и национальными блюдами.