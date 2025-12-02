В Башкирии отметили 100-летие со дня рождения Файзрахмана Хисматуллина

Сегодня исполнилось 100 лет со дня рождения известного государственного деятеля Башкортостана Файзрахмана Хисматуллина. В его честь прошли памятные мероприятия в здании Госсобрания республики.

Для участников встречи провели экскурсию в музее, а в малом зале – говорили о вкладе личности. Напомним, Файзрахман Хисматуллин долгие годы был первым секретарём Абзелиловского райкома, секретарём президиума Верховного совета БАССР и участником подготовки и принятия Конституции региона в 1977 году. Также он ветеран Великой Отечественной войны. Помимо этого, был краеведом, исследовал историю Абзелиловского района. О Файзрахмане Хисматуллине вспоминали коллеги, ученики и близкие политика.