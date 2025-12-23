БашГАУ отметил 95-летний юбилей

Башкирский аграрный университет отметил 95-летний юбилей. К знаменательной дате вуз получил подарок – капитальный ремонт второго корпуса. Это стало возможным благодаря федеральному проекту «Кадры в АПК» национальной программы «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности».

В ходе работ обновили архитектурное оформление, установили энергоэффективные окна, модернизировали внутренние помещения, оборудовали современные лекционные залы и учебные аудитории с мультимедийными системами.

За 95 лет своего существования Башкирский аграрный университет выпустил множество выдающихся специалистов. По словам руководства, обновлённый корпус станет современной площадкой для профессионального развития молодёжи. Студенты смогут получать качественное образование, участвовать в научных исследованиях и реализовывать свои проекты.