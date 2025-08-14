Жители Октябрьского смогут работать над идеями развития города

В Октябрьском появилась площадка, где инициативные жители смогут работать над идеями развития города. В Ресурсном центре общественных проектов уже прошла сессия, объединившая активных горожан, представителей некоммерческих организаций, а также специалистов в сферах образования, здравоохранения, культуры, медиа и других направлений.
Участники обсудили, как улучшить городскую среду и повысить качество жизни, а также как развить навыки социального проектирования. Это разработка и реализации инициатив, направленных на решение конкретных проблем.
На сессии команды под руководством экспертов и членов Общественной палаты республики сформулировали цели, определили задачи и структуру будущих проектов. Спектр направлений широкий: образование, молодежная политика, ЖКХ и развитие территорий, культура и история, креативные индустрии, туризм, медиа, экология и социальная поддержка. Многие НКО уже реализовали в городе свои проекты.