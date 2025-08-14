Жители Октябрьского смогут работать над идеями развития города

В Октябрьском появилась площадка, где инициативные жители смогут работать над идеями развития города. В Ресурсном центре общественных проектов уже прошла сессия, объединившая активных горожан, представителей некоммерческих организаций, а также специалистов в сферах образования, здравоохранения, культуры, медиа и других направлений.

Участники обсудили, как улучшить городскую среду и повысить качество жизни, а также как развить навыки социального проектирования. Это разработка и реализации инициатив, направленных на решение конкретных проблем.