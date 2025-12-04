Жители Башкирии смогут увидеть солнечный парад планет

В январе 2026 года земляне смогут наблюдать редкое астрономическое событие — сближение трех планет с Солнцем. Как пояснили в Лаборатории солнечной астрономии, Венера, Марс и Меркурий образуют так называемый солнечный парад, впервые с 2019 года.

Пик явления придется на 22 января, когда все три планеты окажутся на минимальном угловом расстоянии от Солнца, выстроившись с ним в ромбовидную фигуру. Уже в конце января конфигурация начнет распадаться. Первым отдалится Меркурий, а в феврале — Венера и Марс.

Ученые отмечают, что следующее подобное тесное сближение трех планет вблизи Солнца произойдет только в сентябре 2038 года, через 13 лет.