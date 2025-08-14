В Башкирии построили оптово-распределительный центр

338 миллионов рублей инвестиций на создание современной оптово-логистической платформы для малых форм хозяйствования с целью поддержки отечественного сельхозпроизводителя. В деревне Мокроусово построили оптово-распределительный центр в рамках инвестпроекта, который вошёл в перечень приоритетных в республике.
На одном из заседаний в формате «Инвестиционного часа» было принято решение предоставить компании господдержку в виде льготы по налогу на имущество на три года. Сейчас частью новых помещений пользуется одна из транспортно-логистических компаний. Строился же распределительный центр прежде всего для внутренней операционной деятельности, которая связана с оптово-розничными торговыми перемещениями плодовоовощной продукции.
Общая площадь помещений превышает 5300 квадратных метров. Строить распределительный центр начали в 3 квартале 2023-го, а в конце прошлого года ввели в эксплуатацию.