В Башкирии количество предпринимателей увеличилось на 4,5%

В Башкортостане число предпринимателей увеличилось на 4,5% – это выше показателя за период прошлого года. Так, в Кигинском районе швейная фабрика переориентировала свою работу в помощь бойцам СВО. А на предприятии изготовления полуфабрикатов планируют расширить производство.

Жамгия Ибрагимова в швейном деле с самого детства. Именно на этой фабрике она работает уже 14 лет. Изготавливает бронежилеты для бойцов СВО. На фабрике каждая женщина занимается своей работой. Кто-то прошивает изделие, кто-то готовит его на отправку. Некоторые мастерицы только недавно пришли на предприятие, но они уже наработали навыки.

Швейная фабрика в Кигинском районе работает по государственному оборонному заказу. Предприятие ведёт свою деятельность с 2013 года. Там мастерят порядка 57 человек. Сейчас на производстве благодаря господдержке открывают новый швейный цех.

Этот магазин появился совсем недавно, а у него уже есть свои покупатели. Два года назад в деревне Тукаево создали цех по изготовлению полуфабрикатов, колбас и молочной продукции. Сейчас начали выпускать и новые изделия.

Открыть производство Миляуша Акишева предложила отцу. Семейный бизнес сразу пошел в гору. Заказов у предприятия много, поэтому работа кипит даже ночью. Благодаря субсидии от государства смогли закупить новое оборудование.