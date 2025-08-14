В Башкирии количество предпринимателей увеличилось на 4,5%

В Башкортостане число предпринимателей увеличилось на 4,5% – это выше показателя за период прошлого года. Так, в Кигинском районе швейная фабрика переориентировала свою работу в помощь бойцам СВО. А на предприятии изготовления полуфабрикатов планируют расширить производство.
Жамгия Ибрагимова в швейном деле с самого детства. Именно на этой фабрике она работает уже 14 лет. Изготавливает бронежилеты для бойцов СВО. На фабрике каждая женщина занимается своей работой. Кто-то прошивает изделие, кто-то готовит его на отправку. Некоторые мастерицы только недавно пришли на предприятие, но они уже наработали навыки.
Швейная фабрика в Кигинском районе работает по государственному оборонному заказу. Предприятие ведёт свою деятельность с 2013 года. Там мастерят порядка 57 человек. Сейчас на производстве благодаря господдержке открывают новый швейный цех.
Этот магазин появился совсем недавно, а у него уже есть свои покупатели. Два года назад в деревне Тукаево создали цех по изготовлению полуфабрикатов, колбас и молочной продукции. Сейчас начали выпускать и новые изделия.
Открыть производство Миляуша Акишева предложила отцу. Семейный бизнес сразу пошел в гору. Заказов у предприятия много, поэтому работа кипит даже ночью. Благодаря субсидии от государства смогли закупить новое оборудование.
Башкортостан уже не первый год в числе лидеров по вовлеченности граждан в предпринимательство. На 2025 в республике зарегистрировано более 138 тысячи субъектов малого и среднего бизнеса. Благодаря действующим программам для начинающих предпринимателей, самозанятых и малоимущих граждан есть возможность вырасти малому проекту до полноценного производства.