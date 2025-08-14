В Башкирии в Павловское водохранилище выпустили около 30 тыс. мальков стерляди

Около 30 тысяч мальков стерляди выпущены в Павловское водохранилище. Молодь была выращена в рыбопитомнике Саратовской области. Выпуск мальков осуществлялся под строгим контролем специалистов.
Выпуск стерляди – сложная процедура, включающая вылов, перевозку и адаптацию рыбы к естественной среде. Благодаря хорошей кормовой базе и благоприятным условиям Павловское водохранилище идеально подходит для успешного роста и воспроизводства популяции стерляди. Выпуск молоди является компенсационной мерой за нанесённый ранее ущерб природе.