Житель Башкирии поплатился за ложный вызов скорой помощи

28-летний житель Стерлитамака был оштрафован за заведомо ложный вызов экстренных служб. Об этом сообщили в Объединённой пресс-службе судов республики.

Фото №1 - Житель Башкирии поплатился за ложный вызов скорой помощи

По данным ведомства, в июне этого года мужчина вечером сообщил о мнимом отравлении своей тёти таблетками, утверждая, что она приняла их в большом количестве, хотя это не соответствовало действительности.

Правонарушитель признал вину и раскаялся, пояснив, что хотел ускорить приезд медиков. Суд назначил ему штраф в размере 1 000 рублей. Постановление еще не вступило в законную силу.

