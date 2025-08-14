Житель Башкирии поплатился за ложный вызов скорой помощи

28-летний житель Стерлитамака был оштрафован за заведомо ложный вызов экстренных служб. Об этом сообщили в Объединённой пресс-службе судов республики.

По данным ведомства, в июне этого года мужчина вечером сообщил о мнимом отравлении своей тёти таблетками, утверждая, что она приняла их в большом количестве, хотя это не соответствовало действительности.