В школах Башкирии откроются 8 стоматологических кабинетов

На сегодняшний день в Башкирии функционируют 247 школьных стоматологических кабинетов, из которых 110 были открыты в рамках проекта «Здоровая улыбка» образовательной программы «Взлетай!». В прошлом учебном году стоматологи осмотрели 257 054 школьника, что составляет почти 50% от общего числа учащихся в регионе.

По словам Радия Хабирова, в прошлом году в 16 учебных заведениях модернизировали стоматологические кабинеты, а в этом году работы продолжатся еще в 8 школах.

Помимо этого, в 2020 году республика приобрела передвижной детский стоматологический комплекс «Тулпар». За пять лет специалисты Уфимской детской стоматологической поликлиники №3 посетили детские социальные учреждения и отдалённые районы, оказав помощь почти 13 тысячам детей. В том числе 3 тысячи ребят с особенностями развития и участников СВО.

Отдельно стоматологи работали в Красном Луче в Луганской Народной Республике, где приняли около 1 800 детей.

Улыбки детей — самое главное в жизни. И вдвойне хорошо, когда эти улыбки здоровые. Мы, взрослые, очень стараемся, чтобы в Башкортостане было именно так. Радий Хабиров, Глава республики Башкортостан