Уфимец лишился глаза во время драки на остановке

Прокуратура Советского района Уфы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя. Мужчину обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с применением оружия.

По данным прокуратуры республики, инцидент произошел в январе этого года возле остановки «мкр. Северный Посадский». В ходе конфликта между двумя компаниями одна из девушек вызвала знакомого. Прибывший мужчина подошел к потерпевшему, ударил его ногой в живот и произвел несколько выстрелов из травматического пистолета.