В Уфе на балконе недостроенного здания нашли останки собаки

В Уфе на 14 этаже недостроенного здания на улице Большой Московской обнаружили скелетированные останки собаки. Предположительно, животное там оставили намеренно.

Руководитель центра реабилитации диких животных «Пин и Пуф» Дмитрий Стрельников, прибывший на место после сообщений о бездомной собаке на крыше, нашел останки во время осмотра здания.

Он отметил, что все выходы были закрыты — собака не могла случайно попасть на балкон или упасть с крыши. По степени разложения останков видно, что животное находилось здесь уже несколько месяцев.