Собака-полицейский в Уфе нарядилась к Новому году

В международном аэропорту Уфы появился новый символ приближающегося праздника. Четвероногая сотрудница кинологической службы, спаниель по кличке Чита, вышла на дежурство в новогоднем обмундировании.

Как пишут в пресс-службе воздушной гавани, рабочий день кинолога Читы начался в нарядном праздничном убранстве и моментально поднял настроение окружающим.

Так, служебный пес не только несет службу, обеспечивая безопасность, но и своим видом дарит пассажирам улыбки и ощущение волшебства наступающего Нового года.