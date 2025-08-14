В Башкирии прошла встреча волонтёров с бойцом СВО с позывным «Мустафа»

В Иглино члены волонтёрского штаба «Всё для Победы» встретились с бойцом спецоперации. Участник СВО с позывным «Мустафа» приехал в отпуск на Родину. Служит в артиллерийских войсках на Покровском направлении. После армии сам решил пойти на службу. Волонтёрский штаб проводит не первую подобную встречу.

По приезде в отпуск бойцам показывают работу добровольцев: как плетут масксети, накидки лешего, шьют противоосколочные одеяла и антидроновое пончо, а детвора пишет солдатам письма с пожеланиями возвращения с Победой. Такие собрания стали традицией.