Стало известно, когда в Башкирии откроют движение на Соколовском мосту

Движение по отремонтированной половине моста через реку Дёма на автодороге Давлеканово-Толбазы планируют запустить уже в сентябре. Сейчас там выполняют устройство выравнивающего слоя из бетона и ремонт опор искусственного сооружения. На время стройки движение автотранспорта осуществляется по одной полосе и регулируется светофором. Всего в республике на сегодняшний день работы ведутся на 19 подобных объектах.

Соколовский мост, так его прозвали местные жители. Объект через реку Дёма очень важный и нужный. Расположен на трассе Давлеканово-Толбазы. По этой дороге можно максимально быстро доехать не только до райцентра Аургазинского района, но и попасть на федеральную трассу Р-240.

За десятилетия эксплуатации Соколовский мост пришёл в негодность. Его признали аварийным и в прошлом году начали приводить в порядок. И это не просто косметический, а полноценный капитальный ремонт. Мостостроители к сегодняшнему дню завершили замену плит проезжей части на трёх пролётах и тротуарах, а также 16 железобетонных балок на 4 пролётах.

Общая протяжённость моста 207 метров. На сегодняшний день работы выполняются на правой полосе по ходу движения в направлении Толбазов. Срок сдачи объекта — конец 2026-го года, однако уже в сентябре мостостроители хотят запустить движение по отремонтированной половине переправы.