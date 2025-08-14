Белорусские школьники впервые познакомились с культурой Башкирии

Впервые попробовали чак-чак, научились башкирским танцам и полюбили Башкортостан. В военно-патриотическом парке «Патриот» отдыхают дети из Республики Беларусь. Их родители — сотрудники Минского автомобильного завода. В рамках международной профильной смены «Сила единства» школьники знакомятся с культурой региона, занимаются творчеством и находят новых друзей в России.

Около двух тысяч километров преодолел их экипаж. Маршрут Минск — Москва — Уфа. В каком корпусе остановились белорусские ребята, видно издалека. А как их ждали башкирские школьники, можно понять по плакатам на входе, где с знакомым нам «Рэхим Итегез» соседствует «Сардэчна запрашаем».

Такая смена для ребят в новинку. Лагерь с военно-патриотическим уклоном они посещают впервые. А попали сюда благодаря сотрудничеству между Торговым представительством Башкортостана и Минским автомобильным заводом, которое уже вышло за рамки экономического. В комнатах дети практически не сидят, приходят разве что поспать. Программа захватывает всё время. Мастер-классы, игры, битва хоров, танцы, флешмобы, творчество.

Далёкий Башкортостан, о котором они знали не так много, за смену стал ближе. Программа выходит за границы парка «Патриот». Школьники уже посетили мавзолей Турахана, погуляли с экскурсоводом по Уфе, а в национальном музее прикоснулись к культуре Башкортостана. А в начале, признаются, некоторые даже опасались, что в военно-патриотическом парке будет по-военному строго. Каждый из них уже нашёл, за что полюбил это место.