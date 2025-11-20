Глава Башкирии встретился с министром культуры России

В Москве состоялась встреча Радия Хабирова и министра культуры России Ольги Любимовой. Об этом Глава Башкортостана написал в соцсетях.

Стороны обсудили ряд значимых для республики проектов. Прежде всего – судьбу Госцирка, который закрыт уже 10 лет. Радий Хабиров выразил надежду, что его восстановление начнется в 2026 году.