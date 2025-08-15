Спасатели Башкирии вывели агрессивную собаку из магазина

Накануне в Белорецке в один из магазинов забежала агрессивная собака. Испуганные посетители, не имея возможности самостоятельно покинуть помещение, вызвали спасателей.

Сотрудники Госкомитета РБ по ЧС оперативно прибыли на место и эвакуировали животное из магазина, обеспечив безопасность людей. Собаку передали хозяйке в присутствии сотрудников полиции. К счастью, обошлось без пострадавших.

Спасатели напоминают владельцам домашних животных о необходимости соблюдения правил содержания и выгула питомцев, чтобы предотвратить подобные ситуации.