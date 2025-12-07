В Башкирии спасатели вывели мужчину из задымленной квартиры

Вчера, 6 декабря, в Центр обработки вызовов Системы-112 поступило сообщение о задымлении в одной из квартир Сибая.

Прибыв на место происшествия, спасатели Госкомитета РБ по ЧС вскрыли дверь в задымленную квартиру. Внутри они обнаружили мужчину 1985 года рождения. Пострадавшего оперативно эвакуировали и передали полиции, после чего ликвидировали источник возгорания.