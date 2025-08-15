ГАИ Башкирии проводит акцию «Внимание – дети!»

В предстоящие выходные Госавтоинспекция будет проводить профилактические мероприятия. Уже сегодня сотрудники ДПС вместе с участковыми уполномоченными полиции, а также другими службами ОВД начали проводить рейды среди автолюбителей.
Проверки будут приближены к местам проведения массовых мероприятий, к зонам отдыха, а также к аварийно-опасным участкам. Особое внимание – несовершеннолетним. Госавтоинспекция Башкортостана проводит акцию «Внимание – дети!». В первые дни учебы педагоги совместно с сотрудниками ГАИ организуют тематические беседы, конкурсы, викторины. Кроме того, инспекторы проверят состояние дорог, пешеходные переходы, техническое состояние школьных автобусов. Акция продлится до 12 сентября.
Только за 7 месяцев текущего года на дорогах республики зарегистрировано 241 ДТП с участием несовершеннолетних, в котором 8 участников дорожного движения погибли, 260 получили травмы.