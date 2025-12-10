Дрифт тракториста на парковке привлек внимание ГАИ в Уфе

Инспекторы уфимской ГАИ задержали водителя трактора, устроившего показательное «сжигание резины» на одной из парковочных площадок города.
Как сообщил главный госавтоинспектор региона, факт правонарушения был выявлен в ходе мониторинга соцсетей. На видеозаписи запечатлен трактор «Беларус», водитель которого создавал аварийную обстановку для окружающих, выполняя опасные маневры.
Правоохранители оперативно распознали технику, установили местонахождение и личность водителя. Им оказался местный житель.
В отношении лихача составили административный протокол. Для дальнейшего разбирательства мужчину доставили в отдел полиции.
Видео: ГАИ Уфы.