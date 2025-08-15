В Башкирии проходят физкультурно-спортивные сборы каратистов

В Уфимском районе физкультурно-спортивные сборы проводят башкирские каратисты. В прошлом воспитанники детского клуба традиционного каратэ «Бусидо» успешно выступили на международных соревнованиях в Казани и в Каспийске. Сейчас ребята готовятся к новому спортивному сезону.

Совместная отработка базовой техники – как залог будущих побед. Одновременно на занятии более 130 каратистов. Так проходят одни из самых массовых сборов в республике.

Разнообразие цветных поясов не должно сбивать с толку. С ребятами занимаются шесть наставников. После зарядки спортсмены делятся на группы по возрасту и навыкам. К примеру, младшие отрабатывают удары, а ребята постарше выполняют подводящие упражнения.

Есть среди каратистов и те, кто занимается в специальной группе – это уже опытные атлеты, они готовятся к предстоящему чемпионату страны. Восходящая звездочка клуба «Бусидо» и башкирского каратэ – Айзиля Нигаматова. В этом году она выступила на четырех всероссийских турнирах и везде заняла первое место.

Это вторые летние сборы башкирских каратистов. С каждым годом все больше ребят приезжают в спортивный лагерь. Секрет массовости – в разработанной программе с тремя ежедневными тренировками и разными развлечениями.