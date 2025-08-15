Глава Башкирии поздравил завод «ПОЛИЭФ» с 40-летием

«ПОЛИЭФ» и холдинг «СИБУР», частью которого является благовещенский завод, – наши важнейшие партнеры во всём, что касается развития города. А ещё это один из лидеров промышленного туризма в республике – ежегодно на экскурсии по предприятию приходят более тысячи взрослых и детей.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан