Глава Башкирии поздравил завод «ПОЛИЭФ» с 40-летием

40 лет назад создали дирекцию Башкирского производственного объединения «Химволокно» – нынешнего завода «ПОЛИЭФ». С юбилеем коллектив, ветеранов предприятия и всех жителей Благовещенска поздравил Глава Башкортостана.
Радий Хабиров отметил, что «ПОЛИЭФ» – единственный в России производитель терефталевой кислоты. Это базовое сырье для синтеза ПЭТ – термопластичного полимера, из которого делают в том числе пластиковые бутыли для воды.
На предприятии реализуют масштабные инвестиционные проекты. Большое внимание уделяют модернизации производства, развитию экологических программ. Уже несколько лет здесь производят ПЭТ-гранулы с вовлечением вторичного сырья – за три года переработали уже 3 млрд пластиковых бутылок. А на площадке завода работает своя солнечная электростанция.