Глава Башкирии поздравил работников органов безопасности с профессиональным праздником

В преддверии Дня работника госбезопасности Радий Хабиров наградил сотрудников управления ФСБ по Башкортостану высокими государственными наградами.

Как отметил глава республики, во все времена спецслужбы были и остаются оплотом национальной безопасности и государственного суверенитета нашей Родины, а также защиты конституционного строя страны. Радий Хабиров поблагодарил работников за их непростой труд и подчеркнул, что особую роль он приобретает сейчас – в период проведения специальной военной операции.

В ответ на наши успехи в зоне СВО существенно активизировались вражеские спецслужбы, созданные ими на территории нашей страны подпольные ячейки. Продолжают фиксироваться случаи вербовки граждан. Это требует от нас совместной эффективной работы, повышения бдительности, укрепления общественного единства. Башкирское управление ФСБ слаженно и профессионально действует по всем направлениям.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Руководитель региона также выразил слова особой благодарности ветеранам органов безопасности, которые передают свой опыт новым поколениям. Их всегда отличает искренний патриотизм и готовность в любую минуту выступить на защиту Отечества.

