Глава Башкирии поздравил работников органов безопасности с профессиональным праздником

В преддверии Дня работника госбезопасности Радий Хабиров наградил сотрудников управления ФСБ по Башкортостану высокими государственными наградами.
Как отметил глава республики, во все времена спецслужбы были и остаются оплотом национальной безопасности и государственного суверенитета нашей Родины, а также защиты конституционного строя страны. Радий Хабиров поблагодарил работников за их непростой труд и подчеркнул, что особую роль он приобретает сейчас – в период проведения специальной военной операции.
Руководитель региона также выразил слова особой благодарности ветеранам органов безопасности, которые передают свой опыт новым поколениям. Их всегда отличает искренний патриотизм и готовность в любую минуту выступить на защиту Отечества.