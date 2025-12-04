Радий Хабиров поздравил Ассоциацию юристов России с 20-летием

Радий Хабиров отметил, что за 20 лет Ассоциация юристов внесла значимый вклад в развитие законодательства и правоприменительной практики. В рядах регионального отделения АЮР состоят более 1300 юристов, учёных и молодых специалистов. С 2007 года свыше 70 тысяч жителей республики смогли получить бесплатную юридическую помощь. Радий Хабиров, который сам возглавлял региональное отделение с марта 2007 по февраль 2010 года, рассказал об основных целях организации.

Республиканское отделение выполняет две важные задачи – просвещение, то есть искоренение правовой безграмотности, и защита прав граждан. Трудятся профессиональные юристы, ведущие адвокаты с необходимыми знаниями и статусом.

Участники форума отметили, что по итогам года Башкортостанское отделение Ассоциации юристов России было признано лучшим в стране. Большую роль в этом сыграла активная просветительская работа среди населения. При этом юристы уделяют особое внимание и собственному образованию, повышению квалификации, чтобы оказывать гражданам качественные услуги. Если в начале работы Ассоциации около 1200 вузов и факультетов имели юридический профиль, то сейчас их количество сократилось до 500.