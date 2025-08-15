В Башкирии волонтёры готовят суповые наборы для бойцов СВО

Волонтёры Татышлинского района готовят суповые наборы для отправки в зону СВО. В «Женской гвардии» – так называется эта организация – составили целое меню как для отрядов на позициях, так и для штурмовиков. И это не единственная помощь. Активно поддерживают тех, кто возвращается к мирной жизни.

Самый настоящий борщ, только в немного непривычном для нас виде. Все ингредиенты натуральные. Овощи мелко нашинковали, довели до полуготовности, а затем высушили. После чего волонтеры формируют упакованный продукт, который отправится бойцам в зону СВО. В качестве гостинцев на передовую отправляют и чайные наборы. Их собирают на основе трав, выращенных на территории района.

Импровизированную кухню организовали прямо в районном спорткомплексе. Здесь же волонтеры плетут маскировочные сети и браслеты выживания. Ну а после могут бесплатно позаниматься спортом. Поскольку в команде одни женщины, сообщество получило название «Женская гвардия». У многих в зоне СВО близкие люди. Некоторые потеряли мужей или сыновей. Эта площадка – повод отвлечься и помочь тем, кто сейчас в этом нуждается.

Волонтерские центры есть едва ли не в каждом селе Татышлинского района. С момента начала СВО муниципалитет отправил бойцам более 30 гумконвоев. Некоторые посылки солдаты получают во время отпуска. Вот, например, глава района передал военнослужащему одно из главных орудий военного конфликта – квадрокоптер.

Помощь участникам СВО идёт по всем фронтам. Венер Сафин – ветеран батальона Шаймуратова, стал финалистом кадровой программы «Герои Башкортостана». Он уже прошел первый трек обучения. На очереди второй, под наставничеством главы района.