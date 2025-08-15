В Уфе задержали девушку с 25 свертками наркотиков

В Уфе полиция задержала 22-летнюю девушку по подозрению в распространении наркотических средств. Задержание произошло в лесном массиве, где она, по предварительным данным, забрала запрещённые вещества из тайника.

Как сообщили в МВД республики, подозреваемая вела себя не естественно, постоянно оглядывалась и шла быстрым шагом. При досмотре у неё обнаружили 25 свёртков с порошкообразным веществом. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. В присутствии понятых изъяли наркотическое вещество и направили его на экспертизу. Задержанную доставили в отдел полиции.