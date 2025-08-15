Бойца СВО из Башкирии наградили Орденом Мужества

Участник специальной военной операции с позывным «Захар» из Мечетлинского района Указом Президента России удостоен Ордена Мужества. Награду вручили представители воинской части Южного военного округа.
Боец является старшим из четырех сыновей в семье. С детства активно занимался спортом. После окончания школы он поступил в речное училище, где во время практики плавал по сибирским рекам — Иртышу, Тоболу и Оби. В 2000 году был призван на срочную службу в воздушно-десантные войска. Его отличная физическая подготовка позволила пройти отбор в разведку.
После обучения боец дважды направлялся в командировки в Чечню в составе контртеррористической операции, где за год службы дослужился до старшего сержанта.
После демобилизации военнослужащий окончил Челябинский военный автомобильный институт, получив звание лейтенанта. Помимо этого, он участвовал в миротворческих операциях в Южной Осетии и Абхазии.
В 2022 году «Захар» отправился в зону спецоперации, где стал командиром взвода разведки, затем возглавил штурмовой взвод.
За годы службы боец награжден памятными знаками «За оборону Луганской Народной Республики», «Офицерская доблесть», «За службу в разведке» и другими наградами.
В настоящее время «Захар» проходит реабилитацию после тяжелого ранения, полученного в ходе боевых действий.
