Бойца СВО из Башкирии наградили Орденом Мужества

С уважением отношусь к тем, кто подписал контракт с Минобороны, чтобы встать на защиту Отчизны. Они знают, что могут погибнуть, но все же следуют зову сердца. Я искренне считаю, что сейчас на СВО находится золотой генофонд России – надежные люди, кому я могу с уверенностью доверить спину и знать, что не оставят в беде. Это Люди с большой буквы.

позывной «Захар»