В Уфе наградили победителей регионального этапа «Созвездия мужества»

Самые бесстрашные и самоотверженные. В Уфе чествовали победителей регионального этапа XVII Всероссийского фестиваля «Созвездие мужества» – тех, кто проявил отвагу и характер в экстремальных ситуациях на воде и при пожаре.
Детей-героев и взрослых наградили медалями Совета Федерации за проявленное мужество, МЧС России «За спасение на пожаре» и «За спасение погибающих на водах». Вручили и благодарственные письма от Правительства и Минпросвещения региона, а также памятные подарки.
Кроме того, победителями в разных номинациях стали и наши коллеги – сотрудники медиахолдинга, которые помогали освещать чрезвычайные ситуации в республике. Среди них – комментатор радио «Юлдаш» Гузель Ситдикова, руководитель редакции интерактивных программ телеканала БСТ Наиль Юнусов, корреспондент службы новостей Алия Ильтубаева и оператор Булат Садриев.