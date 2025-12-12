В Уфе наградили победителей регионального этапа «Созвездия мужества»

Самые бесстрашные и самоотверженные. В Уфе чествовали победителей регионального этапа XVII Всероссийского фестиваля «Созвездие мужества» – тех, кто проявил отвагу и характер в экстремальных ситуациях на воде и при пожаре.

Детей-героев и взрослых наградили медалями Совета Федерации за проявленное мужество, МЧС России «За спасение на пожаре» и «За спасение погибающих на водах». Вручили и благодарственные письма от Правительства и Минпросвещения региона, а также памятные подарки.