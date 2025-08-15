В Башкортостане выпустили миллионную карту «Алга»

Этот проект стартовал в 2019 году, и он оказался востребованным. Единой транспортной картой можно расплатиться за проезд в автобусах, троллейбусах, трамваях и на речном транспорте в городах и районах региона. Об этом в своих соцсетях написал глава республики.

Радий Хабиров отметил, за шесть лет, которые прошли с момента внедрения карты «Алга», она превратилась в удобный и эффективный инструмент. Проезд для пассажиров по ней дешевле, чем за наличный расчет, также можно воспользоваться акцией «Счастливые часы». Действуют льготы для детей участников СВО, детей из многодетных семей и тех, кто остался без попечения родителей, пенсионеров.