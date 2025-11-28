«Алга, Башкортостан!»: республика второй раз стала лучшей по развитию спорта

Башкортостан признали лидером в России по развитию спорта. Национальная спортивная премия – одна из самых престижных наград в области физической культуры и спорта. Она была учреждена Правительством Российской Федерации в 2010 году.
Башкортостан стал обладателем Национальной премии уже второй раз. Диплом победителя Радий Хабиров получил в Москве из рук министра спорта России Михаила Дегтярева. Как отметил глава республики, это большая общая победа.
Стоит отметить, что в этом году республика вошла в тройку призеров еще в двух номинациях. Школа олимпийского резерва по фехтованию стала «Лучшей спортивной школой», а «Центр адаптивного спорта Башкортостана» отличился в номинации «Надежда России: лучшая спортивная школа, лучшая организация адаптивного спорта».
Вовлечение населения в спорт в регионе происходит через системную работу, а именно создание современной инфраструктуры и планомерную подготовку потенциального резерва. Так, в 2024 году в Уфе в рамках форума «Россия – спортивная держава» открыли Центр фехтования, а в день празднования 450-летия столицы свои двери распахнул Дворец борьбы. Кроме того, в Башкортостане активно развивается спорт среди граждан с ограниченными возможностями здоровья. В их числе – ветераны СВО. Бойцы занимаются следж-хоккеем, играют в волейбол. Также в республике активное внимание уделяют поддержке и развитию спорта среди детей и молодежи.