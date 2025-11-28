«Алга, Башкортостан!»: республика второй раз стала лучшей по развитию спорта

Как заслуженный работник физической культуры и спорта Республики Башкортостан, хочу сказать: «Алга, Башкортостан!». Знаете, когда приезжаю в Уфу и, например, иду по набережной Белой с моими любимыми палками банджи-памп по тартановой дорожке, вижу великолепные виды. И понимаю, что из столицы республики уходить не хочется. Мне посчастливилось открывать с главой республики много спортивных объектов, мы проводили форум «Россия – спортивная держава». То есть наблюдаем в регионе развитие спорта, причём мероприятия проводятся не для галочки, а действительно для каждого жителя большой многонациональной республики. Это важно. Есть замечательные сподвижники в регионе, на местах, которые помогают лыжному спорту, лёгкой атлетике. Но это было бы невозможно без такой любви к спорту главы республики. Поэтому Радия Фаритовича тоже от души поздравляю. Это его победа, это наша победа.

Дмитрий Губерниев, журналист, телеведущий, спортивный комментатор