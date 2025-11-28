«Алга, Башкортостан!»: республика второй раз стала лучшей по развитию спорта

Башкортостан признали лидером в России по развитию спорта. Национальная спортивная премия – одна из самых престижных наград в области физической культуры и спорта. Она была учреждена Правительством Российской Федерации в 2010 году.

Башкортостан стал обладателем Национальной премии уже второй раз. Диплом победителя Радий Хабиров получил в Москве из рук министра спорта России Михаила Дегтярева. Как отметил глава республики, это большая общая победа.

Это большая гордость. И быть лучшим спортивным регионом России – ответственно. На достигнутом мы не останавливаемся, двигаемся к дальнейшим победам. Останавливаться никогда не надо. Нам есть чем заниматься. Мы знаем и наши недостатки. Нам известно, на какие точки надо приложить энергию. Поэтому идём вперёд.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Стоит отметить, что в этом году республика вошла в тройку призеров еще в двух номинациях. Школа олимпийского резерва по фехтованию стала «Лучшей спортивной школой», а «Центр адаптивного спорта Башкортостана» отличился в номинации «Надежда России: лучшая спортивная школа, лучшая организация адаптивного спорта».

Вовлечение населения в спорт в регионе происходит через системную работу, а именно создание современной инфраструктуры и планомерную подготовку потенциального резерва. Так, в 2024 году в Уфе в рамках форума «Россия – спортивная держава» открыли Центр фехтования, а в день празднования 450-летия столицы свои двери распахнул Дворец борьбы. Кроме того, в Башкортостане активно развивается спорт среди граждан с ограниченными возможностями здоровья. В их числе – ветераны СВО. Бойцы занимаются следж-хоккеем, играют в волейбол. Также в республике активное внимание уделяют поддержке и развитию спорта среди детей и молодежи.

Как заслуженный работник физической культуры и спорта Республики Башкортостан, хочу сказать: «Алга, Башкортостан!». Знаете, когда приезжаю в Уфу и, например, иду по набережной Белой с моими любимыми палками банджи-памп по тартановой дорожке, вижу великолепные виды. И понимаю, что из столицы республики уходить не хочется. Мне посчастливилось открывать с главой республики много спортивных объектов, мы проводили форум «Россия – спортивная держава». То есть наблюдаем в регионе развитие спорта, причём мероприятия проводятся не для галочки, а действительно для каждого жителя большой многонациональной республики. Это важно. Есть замечательные сподвижники в регионе, на местах, которые помогают лыжному спорту, лёгкой атлетике. Но это было бы невозможно без такой любви к спорту главы республики. Поэтому Радия Фаритовича тоже от души поздравляю. Это его победа, это наша победа.

Дмитрий Губерниев, журналист, телеведущий, спортивный комментатор
