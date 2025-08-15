В Уфе жители жалуются на соседку-собачницу

Животные находятся в вольерах частного дома. Четвероногие попали к хозяйке разными способами: кого-то она купила, кого-то подобрала на улице. Жителей такое соседство не устраивает, они утверждают, что питомцы не получают нормальное питание и беспокоят своим лаем.

Это едва ли не первая встреча соседей с хозяйкой дома и вольеров, где живут порядка 15 собак. Женщина редко появляется здесь, жалуются жители. Предполагают, что и кормит нечасто. Собаки днем и ночью лают и воют.

Собаки голодные, воют, ночами воют, спать не дают. Очень сильный запах. Я за забором, за профнастилом. От моего спального окна до ее собаки 5 метров. Вы представляете, открыть окно невозможно. Женщина утверждает, что с питомцами всё в порядке: в вольерах чистота, в мисках качественный корм. Собак содержит из жалости — как правило, подбирает на улице.

Соседи говорят, что с октября неоднократно отправляли запросы в разные инстанции, обращались в администрацию города и полицию, но ответа так и не получили. Жители пытались мирно решить вопрос, но женщина отказалась идти на контакт.

Женщина утверждает, что щенки привиты и имеют все справки, но документы о вакцинации предоставить не смогла. Если они будут отсутствовать, то хозяйку ждет предупреждение о недопустимости данных нарушений.

На данный участок обращение поступило ещё два месяца назад. Мы неоднократно выезжали, но до сегодняшнего дня на данный участок попасть не смогли, потому что не было владельца, территория всегда закрыта. Сегодня, посетив данный участок, мы увидели около 15 собак, которые находятся в вольерах.

Ильшат Фаттахов, начальник отдела государственного надзора в области обращения с животными государственного комитета республики по ветеринарии

Соседи не против и помочь, может быть, подкармливать собак, пока хозяйка в отъезде, раздать желающим. Но оставаться в такой ситуации невозможно ни людям, ни животным.

