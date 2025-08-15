В Уфе жители жалуются на соседку-собачницу

Животные находятся в вольерах частного дома. Четвероногие попали к хозяйке разными способами: кого-то она купила, кого-то подобрала на улице. Жителей такое соседство не устраивает, они утверждают, что питомцы не получают нормальное питание и беспокоят своим лаем.
Это едва ли не первая встреча соседей с хозяйкой дома и вольеров, где живут порядка 15 собак. Женщина редко появляется здесь, жалуются жители. Предполагают, что и кормит нечасто. Собаки днем и ночью лают и воют.
Соседи говорят, что с октября неоднократно отправляли запросы в разные инстанции, обращались в администрацию города и полицию, но ответа так и не получили. Жители пытались мирно решить вопрос, но женщина отказалась идти на контакт.
Женщина утверждает, что щенки привиты и имеют все справки, но документы о вакцинации предоставить не смогла. Если они будут отсутствовать, то хозяйку ждет предупреждение о недопустимости данных нарушений.
Соседи не против и помочь, может быть, подкармливать собак, пока хозяйка в отъезде, раздать желающим. Но оставаться в такой ситуации невозможно ни людям, ни животным.