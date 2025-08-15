В Уфе жители жалуются на соседку-собачницу

На данный участок обращение поступило ещё два месяца назад. Мы неоднократно выезжали, но до сегодняшнего дня на данный участок попасть не смогли, потому что не было владельца, территория всегда закрыта. Сегодня, посетив данный участок, мы увидели около 15 собак, которые находятся в вольерах.

Ильшат Фаттахов, начальник отдела государственного надзора в области обращения с животными государственного комитета республики по ветеринарии