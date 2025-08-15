В Уфе в Русдраме стартует новый творческий сезон

В Уфе в Русском Драматическом Театре стартует новый творческий сезон. Уже проводятся репетиции новых постановок. Артисты вместе с режиссером из Санкт-Петербурга Александром Фонарёвым готовят спектакль по пьесе «Прошлым летом в Чулимске». Премьера состоится в ноябре. Сейчас детально разбираются роли, уделяется внимание каждой детали.

Мы пробуем достать из пьесы всё, что там, на наш взгляд, заложено Вампиловым, пробуем сделать ее сегодняшней, чтобы она откликалась сегодняшнему зрителю.

Александр Фонарёв, режиссёр

Откроет сезон спектакль «Свой путь». Он посвящен 85-летию Михаила Рабиновича — художественного руководителя театра. Эта постановка — его последняя режиссерская работа. В этот вечер почтят память выдающегося мастера. В стенах театра вспоминают о Михаиле Исаковиче с улыбкой, а его спектакли продолжают жить, задавая планку новым постановкам.

Наш театр благодаря Рабиновичу всегда был на высоте, жил классикой, жил хорошими пьесами.

Валерий Малюшин, заслуженный артист России, народный артист Республики Башкортостан
