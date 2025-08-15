В Уфе в Русдраме стартует новый творческий сезон

В Уфе в Русском Драматическом Театре стартует новый творческий сезон. Уже проводятся репетиции новых постановок. Артисты вместе с режиссером из Санкт-Петербурга Александром Фонарёвым готовят спектакль по пьесе «Прошлым летом в Чулимске». Премьера состоится в ноябре. Сейчас детально разбираются роли, уделяется внимание каждой детали.
Откроет сезон спектакль «Свой путь». Он посвящен 85-летию Михаила Рабиновича — художественного руководителя театра. Эта постановка — его последняя режиссерская работа. В этот вечер почтят память выдающегося мастера. В стенах театра вспоминают о Михаиле Исаковиче с улыбкой, а его спектакли продолжают жить, задавая планку новым постановкам.