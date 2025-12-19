В Русдраме Уфы представили премьеру спектакля «Герой нашего времени»

Печорин – не антагонист, а страдающий от самого себя персонаж. С таким посылом в Уфе в Русском драмтеатре представили премьеру по роману Михаила Лермонтова «Герой нашего времени». Режиссера-постановщика пригласили из Москвы.

При обсуждении новой постановки выбор пал на классику: проблемы, которые поднимали в 19 веке, – ровно те же, уверен Алексей Доронин. А главный герой Григорий Печорин достоин сострадания, сочувствия. Он образованный, красивый, умный, но противоречивый и неоднозначный. В череде самых разных событий зритель должен услышать исповедь главного героя. Страницы дневников Печорина раскроет Попутчик – фактически он станет альтер-эго главного героя.