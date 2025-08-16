В Башкирии пьяный студент сбил девушку

В ночь на 16 августа ДТП с пострадавшим произошло в селе Ямбаево Янаульского района. Об этом сообщили в Госавтоинспекции республики.

По данным ведомства, на улице Дорожной 18-летний студент, управляя мопедом «Regulmoto» без включенных световых приборов, совершил наезд на 16-летнюю девушку, которая шла по краю проезжей части.

Медицинское освидетельствование показало, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения и не имел водительского удостоверения.

Пострадавшую и виновника аварии доставили в больницу. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия.