В Башкирии задержали студента, подозреваемого в поддержке террористов

В Уфе сотрудники Центра по противодействию экстремизму МВД по РБ задержали студента местного колледжа, подозреваемого в участии в деятельности террористической организации.

По данным следствия, уроженец Абзелиловского района в тематических каналах мессенджеров неоднократно выражал поддержку лицу, находящемуся в федеральном розыске за терроризм и экстремизм и проживающему за рубежом. Кроме того, он размещал сообщения, содержащие признаки публичного оправдания и пропаганды идеологии запрещенной в России террористической организации.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемого заключили под стражу.

Видео: МВД по РБ.

