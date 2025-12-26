В Башкирии задержали студента, подозреваемого в поддержке террористов

В Уфе сотрудники Центра по противодействию экстремизму МВД по РБ задержали студента местного колледжа, подозреваемого в участии в деятельности террористической организации.

По данным следствия, уроженец Абзелиловского района в тематических каналах мессенджеров неоднократно выражал поддержку лицу, находящемуся в федеральном розыске за терроризм и экстремизм и проживающему за рубежом. Кроме того, он размещал сообщения, содержащие признаки публичного оправдания и пропаганды идеологии запрещенной в России террористической организации.