В Уфе подвели итоги традиционного этапа Кубка России по шахматам

В Уфе подвели итоги традиционного этапа Кубка России по шахматам — мемориала Веры Пензиной. Наряду с международными гроссмейстерами и мастерами выступали и башкирские шахматистки, сотворившие сенсации. К примеру, еще школьница Надежда Володина из Стерлитамака обыграла международного гроссмейстера Наталью Погонину. Соперницу с аналогичным титулом за 40 минут обставила Лейла Табермакова.

Заключительный ход одной из ключевых игр. Алёна Гармаш из Санкт-Петербурга обыграла Екатерину Гольцеву, которая побеждала на уфимском этапе последние два года.

Присутствие рейтинговых соперниц раззадорило шахматисток из республики. Лейла Табермакова сама пока мастер ФИДЕ, но одиннадцатиклассница дала бой международному гроссмейстеру Дарье Войт. Партия длилась всего 40 минут!

Еще одна гордость — Надежда Володина из Стерлитамака, сумевшая одолеть пусть и в быстрых шахматах международного гроссмейстера Наталью Погонину. В итоге девочка в зачете башкирских шахматисток в рамках этапа кубка стала первой.

Но путь к этим победам, и над родителями, и над соперницами, был непростым. Это сейчас Надя Володина смело тягается за шахматной доской с папой.

Параллельно этапу Кубка России проходило первенство Башкортостана. Рядом с гроссмейстерами и мастерами боролись и совсем юные шахматисты из разных уголков республики. Они смогли заработать рейтинговые очки.