В Уфе прошли этапы кубка страны по прыжкам на лыжах с трамплина

В Уфе прошли шестой и седьмой этапы кубка России по прыжкам на лыжах с трамплина. Столица республики встретила гостей соревнований сначала снегопадом, затем морозами. В итоге с учетом погодных условий представители всероссийской федерации приняли решение в первый день состязаний дать возможность атлетам выполнить пробный прыжок и только один зачетный. А уже во второй день сделать две зачетные попытки.
У мужчин на уфимских этапах кубка страны выступали 24 спортсмена, у женщин – 7 атлеток. Среди участников соревнований были мастера спорта России и международного класса, а также члены национальной команды по прыжкам на лыжах с трамплина.
В итоге лучше всех свои попытки выполнили представители Нижегородской области – у них две золотые и две серебряные медали. Данила Букин, выступающий за Башкортостан и Московскую область параллельным зачетом, дважды стал бронзовым призером. У женщин первенствовали Дарья Червоная из Магаданской области и представительница нашей республики Анастасия Белякова. У Алены Богдановой из Уфы также две бронзы.