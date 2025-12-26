В Уфе прошли этапы кубка страны по прыжкам на лыжах с трамплина

В Уфе прошли шестой и седьмой этапы кубка России по прыжкам на лыжах с трамплина. Столица республики встретила гостей соревнований сначала снегопадом, затем морозами. В итоге с учетом погодных условий представители всероссийской федерации приняли решение в первый день состязаний дать возможность атлетам выполнить пробный прыжок и только один зачетный. А уже во второй день сделать две зачетные попытки.

У мужчин на уфимских этапах кубка страны выступали 24 спортсмена, у женщин – 7 атлеток. Среди участников соревнований были мастера спорта России и международного класса, а также члены национальной команды по прыжкам на лыжах с трамплина.