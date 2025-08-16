В Башкирии состоялся фестиваль «Радуга ремёсел»

В Куюргазинском районе прошел Открытый Республиканский фестиваль народных промыслов «Радуга ремёсел». Мероприятие посетили более пятидесяти умельцев из Мелеузовского, Фёдоровского, Кугарчинского и других районов. Они представили работы, в которых отразили национальные мотивы и уважение к традициям.
Гости фестиваля познакомились с войлоковалянием, ковровой вышивкой, художественной обработкой древесины и изготовлением национальных музыкальных инструментов. Также были представлены уникальные изделия из металла и кожи, традиционные башкирские шали и плетения из ротанга.
На площадке мастер-классов каждый желающий мог создать сувенир ручной работы и забрать его на память. Помимо этого, гости продегустировали национальные блюда и узнали секреты приготовления башкирского напитка буза и традиционной лепешки кыстыбый. Данный проект проводится с 2020 года и собирает на своей площадке разновозрастных умельцев со всей Республики Башкортостан.