В Башкирии состоялся фестиваль «Радуга ремёсел»

Сегодня на территории Куюргазинского района состоялось яркое, красивое, значимое событие – «Радуга ремесел». На нашей территории это проводится в пятый раз. Для нас это знаково, потому что именно в этом году нашему району исполнилось 90 лет.

Лира Терегулова, глава администрации Куюргазинского района