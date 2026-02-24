В Башкирии прошел фестиваль «Снежный бабай»

В Кумертау проводили зиму двумя праздниками сразу – Масленицей и фестивалем «Снежный бабай». Мероприятие, которое второй год подряд проходит по инициативе главы администрации Олега Астахова, уже успело полюбиться горожанам.
Для гостей была подготовлена обширная программа: лепили снеговиков, участвовали в конкурсе украшенных санок, пробовали свои силы в рубке казачьей шашкой и дегустировали чай.
Кульминацией стали показательные выступления клуба «Казарла», гонки на собачьих упряжках и республиканский турнир по стрельбе из традиционного башкирского лука, а артисты Концертно-театрального объединения угощали всех блинами и конфетами – зиму проводили весело и сытно.