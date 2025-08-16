В Уфе прошла фотосессия в поддержку людей, перенесших онкологию

Участие в нем приняли 17 героев, которые в свое время столкнулись с коварной болезнью. Это благотворительный проект. Организаторы планируют провести фотосессии и в других городах республики.

А кадры с лицами участников будут размещены в онкоцентре и общественных пространствах. Герои проекта прошли тяжелый период излечения и возвращаются к полноценной жизни.

Фотосъемка прошла в рамках федерального проекта «Химия была, но мы расстались», запущенного в 2021 году. Первыми его участниками стали 30 жительниц Москвы, Санкт-Петербурга и Казани. Выставка тогда была размещена в станции метро «Каширская», где находится онкоцентр им. Блохина. Далее проект уже пошел по регионам. В нашей республике он реализуется уже не в первый год.